Kalkınma Bakanı Elvan: (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) 'Türkiye'nin en büyük projesi burada gerçekleştiriliyor' - MERSİN
Kalkınma Bakanı Elvan: (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) "Türkiye'nin en büyük projesi burada gerçekleştiriliyor" - MERSİN - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni - Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın açıklamalarıMERSİN - Türkiye ve Rusya hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek Mersin 'deki Akkuyu NGS projesinin temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin 'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, temel atma töreninin ardından açıklamalarda bulundu.