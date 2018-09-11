Kalın: 'Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum' - ANKARA
Kalın: "Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması - Gazetecilerden detaylarANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)Kalın: Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz."