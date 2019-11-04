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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kalın: 'Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz' - ANKARA

Kalın: 'Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz' - ANKARA

Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir."Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun ister Avrupa Birliği olsun ister başka ülkeler olsun. PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak tek başına yetmez, pratikte ne yaptığınız önemli."Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde bu terör örgütünün (PKK/YPG) sınırlarımızdan uzaklaştırılması, bu mücadelenin bittiği, yahut yavaşladığımız, durakladığımız anlamına asla gelmez. Bunu açık ve net bir şekilde tekrar ifade etmek istiyorum."

Toplantı Terör Örgütü 

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