Kalın: 'Karma eğitim sistemi devam ediyor' - ANKARA
Kalın: "Karma eğitim sistemi devam ediyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması - Gazetecilerden görüntüANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (7)Kalın: "Karma eğitim sistemi devam ediyor. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor."