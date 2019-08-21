Kalın: '(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik'' - ANKARA
Kalın: "(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik'' - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(1)Kalın: (İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım