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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kalın: '(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik'' - ANKARA

Kalın: '(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik'' - ANKARA

Kalın: "(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik'' - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(1)Kalın: (İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak

Telefon Görüşmesi Saldırı Basın Mensupları 

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