Kalın: '(İdlib) Beklentimiz bütün tarafların yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleridir' - ANKARA
Kalın: "(İdlib) Beklentimiz bütün tarafların yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleridir" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması - Gazetecilerden görüntüANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)Kalın: "Beklentimiz bütün tarafların, paydaşların mutlaka bu süreç içerisinde önümüzdeki günlerde yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleri ve İdlib'e yönelik bütün mahsurları ortadan kaldıracak siyasi çözüm üzerinde mutabık kalmalarıdır."