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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kalın: '(İdlib) Beklentimiz bütün tarafların yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleridir' - ANKARA

Kalın: '(İdlib) Beklentimiz bütün tarafların yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleridir' - ANKARA

Kalın: "(İdlib) Beklentimiz bütün tarafların yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleridir" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması - Gazetecilerden görüntüANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)Kalın: "Beklentimiz bütün tarafların, paydaşların mutlaka bu süreç içerisinde önümüzdeki günlerde yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleri ve İdlib'e yönelik bütün mahsurları ortadan kaldıracak siyasi çözüm üzerinde mutabık kalmalarıdır."

İdlib 

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