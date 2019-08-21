Kalın: '9. gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil' - ANKARA
Kalın: "9. gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(7)Kalın: "9. gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil. Tümü bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edecek"
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