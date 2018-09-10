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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Japonya Prensesi Mikasa Ankara'da ağaç dikti

Japonya Prensesi Mikasa Ankara'da ağaç dikti

- Vakıf ziyareti

Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Kabir Ziyareti Çekim Öğrenciler 

-- Çocuklarla sohbet
-- Ağaç dikimi
-- Fotoğraf çekimi
-- Genel ve detay

( ANKARA )- Babasının ağacının yanına ağaç dikti ANKARA

- Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye seyahati kapsamında Türk Japon Vakfını ziyaret etti, burada bir ağaç dikti. Japonya Prensesi Akiko Mikasa "Prens Mikasa Vakfı" Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere ve Türk Japon Vakfı'nın 20. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'ye geldi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'dan sonra Ankara'ya geçen Mikasa, sabah saatlerinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk'un mozolesine çelenk bırakan Mikasa ve beraberindeki heyet ardından saygı duruşunda bulundu. Misakı Milli Kulesine geçen Mikasa burada Anıtkabir Özel Defteri'ne ismini yazdı. Anıtkabir ziyareti heyetin hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi. Prenses Mikasa, ardından Türk Japon Vakfı’nı ziyaret etti. Vakıfta kendisini kursa gelen öğrenciler karşıladı. Mikasa öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Vakfın bahçesine geçen heyet buraya ikinci hatıra ağacını dikti. Mikesa'dan önce babası Altes Takahito Mikasa 14 Eylül 1993 yılında buraya ilk ağacı dikmişti. Mikesa Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret etmek amacıyla buradan ayrıldı
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