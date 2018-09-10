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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Japonya Prensesi Mikasa Ankara'da

Japonya Prensesi Mikasa Ankara'da

- Anıtkabir ziyareti

( ANKARA )- Mikasa Anıtkabir'i ziyaret etti ANKARA

Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Kabir Ziyareti Irak 


- Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye seyehati kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Japonya Prensesi Akiko Mikasa üst düzey temaslarda ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa'nın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Mikasa Türkiye seyehati kapsamında bugün ise Başkent Ankara'ya geldi. Mikasa sabah saatlerinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk'un mozolesine çelenk bırakan Mikasa ve beraberindeki heyet ardından saygı duruşunda bulundu. Misakı Milli Kulesine geçen Mikasa burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir ziyareti heyetin hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi. Prenses Mikasa buradan sonra Türk Japon Vakfı’nı ziyaret edecek. (JA-BC -
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