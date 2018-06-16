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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İYİ Parti'nin Sakarya Mitingi

İYİ Parti'nin Sakarya Mitingi



: - - Mitinge katılan vatandaşlardan detay - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in konuşması - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "5 yıl içinde ülkemiz tarım ürünü ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak ve kendine yeten bir ülke haline gelecek"SAKARYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, tarım ve tarım ürünleri konusunda önemli adımlar atacaklarını belirterek, "5 yıl içinde ülkemiz tarım ürünü ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak ve kendine yeten bir ülke haline gelecek." dedi.
Akşener, partisince Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, gençlere vatandaşlık maaşı altında 500 lira maaş bağlayacaklarını ve yılda 50 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyledi.

Seçildiği takdirde her projeyi tekrar gözden geçireceklerini anlatan Akşener, "14 şeker fabrikasının satıldığını" ifade ederek, "Tam iki milyon insanı ilgilendiren bir konu. Cumhurbaşkanı seçildiğim an bu şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum. Sakın ola o fabrikaların içine elinizi sokmayın. Derhal o sözleşmeyi iptal edeceğim, tekrar milletimin olacak." şeklinde konuştu.
Seçildiği takdirde OHAL'i kaldıracağını açıklayan Akşener, ilk işinin Işıklar Askeri Lisesi'ni açmak olacağını bildirdi.Ülkenin ithalata mahkum edildiğini öne süren Akşener, "5 yıl içinde ülkemiz tarım ürünü ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak ve kendine yeten bir ülke haline gelecek. Türk çiftçisi 2 liraya mazot kullanacak. Gübrede, yemde elbetteki gerekenleri yapacağız. Allah'ın izniyle hayvancılığında tarımında kendine yeten, 5 yıl içinde ithalatı kesilmiş bir ülke olmak bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.Yağmurun şiddetini arttırması üzerine konuşmasını sonlandıran Akşener, Sapanca ilçesinde ikamet eden kayınvalidesi Emine Akşener'i sahneye alarak elini öptü.

Vatandaşlık Şeker Fabrikası Cumhurbaşkanı Tarım Ürünü Cumhurbaşkanı Adayı 

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