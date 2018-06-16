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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İYİ Parti'nin mitingi - KARABÜK

İYİ Parti'nin mitingi - KARABÜK

- Vatandaşlardan detay - Meral Akşener'in vatandaşları selamlaması - Meral Akşener'in konuşması - Meral Akşener'in rozet takması - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Seçilir seçilmez Suriye politikasını değiştireceğim. Suriyeli arkadaşlarımızı, göçmenleri, mültecileri hemen sağlıklı, sıhhatli, düzgün bir şekilde ülkelerine göndereceğiz"KARABÜK (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Seçilir seçilmez Suriye politikasını değiştireceğim. Suriyeli arkadaşlarımızı, göçmenleri, mültecileri hemen sağlıklı, sıhhatli, düzgün bir şekilde ülkelerine göndereceğiz." dedi.
Partisince Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Karabük 'ün ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisinin genç işsizlik olduğunu savunan Akşener, cumhurbaşkanı seçildiğinde israfı ortadan kaldıracaklarını, genç işsizliği çözeceklerini, yüzde 11 olan işsizlik rakamlarını 5 yıl içerisinde 5,6'ya indireceklerini anlattı.Devletin gençlere iş vermek zorunda olduğunun altını çizen Meral Akşener, "Devletin görevidir. İş veremiyorsa iş verinceye kadar bu çocuklarımızın, gençlerimizin analarının babalarının arkadaşlarının yanında boyunlarını eğmemek için her işsiz bir gence 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız." dedi.
3600 ek göstergeye değinen ve bunu kendisinin söylediğini savunan Akşener, "Çiftçinin, esnafın, işsizin, şehit ve gazi yakınlarının içinde yer aldığı, öğrencinin, gencin kredi kartı borçları var. Bu insanların borçlarını bir defaya mahsus olarak sileceğiz." dedi.
Türkiye'de 4 milyon Suriyeli olduğunu belirten Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:"Ben mültecilere bir şey demiyorum. Herkes vatanıOnda mutludur, özgürdür. Hemen seçilir seçilmez Suriye politikasını değiştireceğim. Suriyeli arkadaşlarımızı, göçmeleri, mültecileri hemen sağlıklı, sıhhatli, düzgün bir şekilde ülkelerine göndereceğiz ve seneye 2019’da inşallah ben Halep'te Türkiye’den memleketine, vatanına gitmiş Suriyeli mültecilerle iftar edeceğim."

Vatandaşlık İşsizlik Rakamları Cumhurbaşkanı Gazi Yakınları Cumhurbaşkanı Adayı 

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