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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

Akşener konuşma

Politika Güvenli Bölge Diplomat Toplantı Yasama Yılı 

-Genel detay

( ANKARA )- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- “Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek, açık söylüyorum, diplomatik bir rezalettir. Bu tür bir yaklaşım ve özellikle ekonomik tehditler karşısında ‘dostluk ve müttefiklik’ kavramları ağır bir yara almıştır” ANKARA

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek, açık söylüyorum, diplomatik bir rezalettir. Bu tür bir yaklaşım ve özellikle ekonomik tehditler karşısında ‘dostluk ve müttefiklik’ kavramları ağır bir yara almıştır” dedi.
Akşener'in konuşmasından önce üçüncü yasama yılının ilk toplantısı olması nedeniyle İstiklal Marşı okundu. Akşener, konuşmasında Trump tweetine tepki göstererek, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Türkiye’nin Suriye’de planladığı ‘güvenli bölge operasyonu’yla ilgili dün akşam yaptığı açıklama, her şeyden önce devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek, açık söylüyorum, diplomatik bir rezalettir. Bu tür bir yaklaşım ve özellikle ekonomik tehditler karşısında ‘dostluk ve müttefiklik’ kavramları ağır bir yara almıştır. Açık ve net söylüyorum; iç politikada milletimize en iyi hizmeti verebilmek için siyasete rekabete etmeye devam edeceğiz. Ama bugün, bu tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da ‘Al Bayrak Partisi’dir” diye konuştu.
Türkiye’nin devlet geleneğinin, dünya ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla yürütecek güçte olduğunu kaydeden Akşener, “Türkiye, ABD ile ilişkilerini de başarıyla yürütecek güce sahiptir. Türkiye ve Türkiye’nin dostları, Donald Trump’a ve ABD yönetimine bu tehditlerin manasız ve sonuçsuz kalacağını anlatacak yeterliliktedir. Bu anlayıştan yoksun olanlar, sadece bugünün değil, geleceğin de vebalini üstlenmek durumunda kalacaklardır. Trump’a sesleniyorum; Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. Bu hep böyle olmuştur. Suyu çıkmış arkadaşlık ilişkileri, bu gerçeği değiştiremez. Sayın Erdoğan’a da bir çağrı yapıyorum; Bu hadsizliğe en net ve en uygun cevap, Fırat’ın doğusuna girip, terör koridorunu yarmaktır. Milletimizin de, bizim de beklentimiz budur” ifadelerini kullandı.
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