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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erbaa'da - TOKAT

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erbaa'da - TOKAT

- Mitinge katılanlardan görüntüler - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıİYİ Parti Genel Başkanı Akşener Tokat 'ta - Meral Akşener: - "Gerçekten üreten bir belediyecilik anlayışını hayata geçirecek, en önemlisi de israf yapmayacağız"TOKAT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gerçekten üreten bir belediyecilik anlayışını hayata geçirecek, en önemlisi de israf yapmayacağız." dedi.
Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında Tokat 'ın Niksar ilçesinde vatandaşları selamladı.Daha sonra Erbaa ilçesine geçen Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.Akşener, vatandaşlara mitinge gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Seçilen belediye başkanlarımızın hizmet etmesini denetleyeceğiz. İsraf etmeyecekler. Filmli arabalarla gezmeyecekler." diye konuştu.
"Kendi ceplerinden alıyorsa bir şey diyemem. Milletin parası ile pahalı arabalarla gezmek yok." ifadesini kullanan Akşener, "Arabalarının camları kapkara olmayacak. Göreceksiniz içinde ne olduğunu. Esnafın dostu olacaklar. Çiftçinin dostu olacak, yakın yandaş kayırmayacak, dostu akrabası çevresini nemalandırmayacak, seçtiği insanları zengin etmeyecek ve gerçekten üreten bir belediyecilik anlayışını hayata geçirecek, en önemlisi de israf yapmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.İktidara çağrıda bulunan Akşener, şunları kaydetti:"Sakarya'daki tank palet fabrikası satıldı. Bunlar yerli ve milli ya. Bir çağrıda bulunmak isterim. Bu yerli ve milli ağabeylere diyorum ki, tank palet fabrikasını bu millet yaptı. İn bakayım 500 milyon dolarlık uçağından, 13 uçağından 12'si kalsın. Al, al bu tank fabrikasını bu Katarlılardan. Geri kalan bu parayı, bu millet öder sana. Ben emekliyim biliyorsunuz. Ben de 3 aylık emekli maaşımı bu tank palet fabrikasının tekrar hayata geçmesi için ilk bağışı ben yapıyorum. Milletvekilimiz de bir maaşını veriyor. Hadi bakalım milletimizin parası ile yapılan bu tank palet fabrikası yeniden hayata geçirilip istihdam yaratılsın."Meral Akşener, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.

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