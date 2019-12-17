Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
İtalya Savunma Bakanı Guerini: 'Peşmerge'ye yardımlar sürecek' - ERBİL

İtalya Savunma Bakanı Guerini: 'Peşmerge'ye yardımlar sürecek' - ERBİL

İtalya Savunma Bakanı Guerini: "Peşmerge'ye yardımlar sürecek" - ERBİL - (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi kabul etmesi - Heyetler arası görüşmeden detaylarNOT: Görüntü kaynağından sessizdirİSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi Erbil 'deki konutunda kabul etti.IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Guerini ile Barzani, askeri iş birliği ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele konularını ele aldı.Guerini, görüşme sırasında terörün Irak'ta tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "İtalya'nın DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin önemli bir partneri olarak Peşmerge güçlerine yardımı sürecek." ifadesini kullandı.IKBY Başbakanı Barzani de Peşmerge güçlerine verilen destek dolayısıyla İtalya'ya teşekkür ederek, ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesi temennisinde bulundu.Guerini, Irak ziyareti çerçevesinde önce başkent Bağdat'a giderek, Iraklı mevkidaşı Necah eş - Şammari ile bir araya gelmişti.Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak topraklarının üçte birini ele geçirmesinin ardından İtalya, ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bünyesinde Erbil 'de askeri danışmanlar bulundurmaya başlamıştı.

İnternet Sitesi Uluslararası Başkent Hükümet Terör Örgütü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı