Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız' - ISPARTA

'İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız' - ISPARTA

"İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız" - ISPARTA - 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması"İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız. Tercihini o yönde kullanan insanlara elbette saygımız var. Tercihlerine bir şey demiyoruz ama bu ülkenin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle, kaderiyle bir olduğunu unutmamamız gerekiyor"ISPARTA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız. Tercihini o yönde kullanan insanlara elbette saygımız var. Tercihlerine bir şey demiyoruz ama bu ülkenin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle, kaderiyle bir olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.
Usta, AK Parti Isparta Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, emek veren, üreten, ülkesine ve evine katkı sunan kadınların gününü kutladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınların siyasette yerinin olması için çok emek verdiğini belirten Usta, şöyle devam etti:"Kadınların ötekileştirildiği, ayrıştırıldığı, ne giyip giyemediğine bakılarak değer verilen bir Türkiye'den, bugün kadının sadece ürettiğiyle, çabasıyla, emeğiyle, liyakatıyla, ehliyetiyle değerlendirilen gelişmiş bir Türkiye'ye kavuştuk. Artık kimin ne giyip giymediği, kıyafetiyle, dünya görüşüyle, yaşam tarzıyla ötekileştirilmediği, dışlanmadığı hep beraber olduğumuz bir Türkiye'deyiz."Ülkede iyi ve güzel işler yapabilmenin yolunun öncelikle düzgün insan olmaktan geçtiğini vurgulayan Usta, "Hepinizin büyük çabayla, yeri geldiğinde eşinizden, çocuğunuzdan, zamanınızdan ve evinizden feragat ederek bu çalışmalara katkı verdiğinizi ve hiçbir karşılık beklemeden gönüllülük esasıyla büyük bir emeğin içinde olduğunuzu biliyorum." ifadelerini kullandı. - "Gayret edersek başarırız"Leyla Şahin Usta, Türkiye için çalışarak, emek vererek yollarına devam edeceklerini dile getirerek, "31 Mart seçimleri için sizlerden istediğimiz tek şey var. Tevazuyla, samimiyetle, gayretle her birimizin bir belediye başkanı adayıymışçasına büyük özveriyle çalışmanızı istiyoruz. Biz zaman ve emek verir, gayret edersek başarırız." diye konuştu.
Yerel seçimler için AK Parti ve MHP arasında ittifak olduğunu hatırlatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun karşısında ayrı bir ittifak var. Bu ittifakta açık olarak kendilerini belirtenler olduğu gibi, bu ittifakın gizli ortaklarının olduğunu unutmamamız gerekiyor. İnsanların siyasi görüşleri, tercihleri farklı olabilir. Buna saygı duyarız ama kime ve nereye oy verdiğini insanlara iyi anlatmamız gerekiyor. Bu illet, zillet ittifakının içerisinde özünü kaybetmiş bir CHP, terör örgütlerinden destek alan HDP, yine bu örgütlerle hareket eden İYİ Parti var. İşin içerisine bir bakıyorsunuz zaman zaman Saadet Partisi karışıyor. İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız. Tercihini o yönde kullanan insanlara elbette saygımız var. Tercihlerine bir şey demiyoruz ama bu ülkenin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle, kaderiyle bir olduğunu unutmamamız gerekiyor." - "Tek gücümüz var o da milletimizden aldığımız güç"Usta, gönül belediyeciliğinin insanlara anlatılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"İline iyi hizmet edecek, il için kendini feda edip, başkanlığını kendisine oy versin veya vermesin herkesin başkanı olarak ifade edebilecek adayımızın kazanmasını istiyoruz. Bizim seçtiğimiz başkanlarımız sadece bize oy veren insanların başkanı değil, bu ilde oy versin ya da vermesin herkesin başkanı olacak insanlar. Gönlü ve yüreği açık, hizmet aşkıyla yanan insanlar olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bizim başka bir hesabımız, ajandamız, arkamıza dayandığımız başka bir gücümüz yok. Bizim tek gücümüz var o da milletimizden aldığımız güç."TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise kadınların aile, toplum, ülke ve milletin temeli olduğunu anlattı.Programda, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen de birer konuşma yaptılar.Konuşmaların ardından, Başdeğirmen, bugün doğum günü olan Usta'ya hediye takdim etti.

Samimiyet Belediye Başkanı Doğum Günü Sparta Dünya Görüşü 

İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı