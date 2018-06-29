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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Burt - Lübnan Dışişleri Bakanı Basil - BEYRUT

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Burt - Lübnan Dışişleri Bakanı Basil - BEYRUT



: - İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt'un Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya gelmesiBEYRUT (AA) - İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt'un Lübnalı yetkillerle resmi temaslarda bulunduğu iki gün süren ziyaretinin sona erdiği belirtildi.Burt, bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde Lübnan'a yaptığı ikinci ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkede çok sayıda mültecinin bulunmasının etkilerini ele aldı.

İngiltere Mülteci Yazılı Açıklama 

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