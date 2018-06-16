İnce’ye HDP Bayraklı karşılamaya: “Hiçbir siyasi parti bayrağı istemiyorum”

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, Sancaktepe’de gerçekleştirdiği miting öncesi bir grup vatandaş İnce’yi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bayrağı ile karşıladı. İnce bu duruma, “ Arkadaşlar hiçbir siyasi parti bayrağı istemiyorum” diyerek tepki gösterdi. CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına Sancaktepe Sarıgazi Meydanı’nda devam etti. Burada seçmenlere selamlayan İnce, bir konuşma yaptı. İnce, Cumhurbaşkanı seçilirse yapacağı vaatlerden birisini söyleyerek, kimsesiz çocuklar ile ilgili konuştu.

İnce,” Kimsesiz çocuklar var bunlar yurtlarda 18 yaşına kadar devlet tarafından bakılıyor. Ama 18 yaşına geldiler mi kapı dışarı ediliyor. Benim Cumhurbaşkanlığımda o kimsesiz çocuklar 18 yaşını doldurduğu gün devlette işe girecekler” dedi.

Seçileceği takdirde zeytinyağlarının durumuna da değineceklerini kaydeden İnce, “Zeytinyağını dökme olarak satıp. İtalya’da şişeletip, bizden 1 liraya alıp İtalyanların 20 liraya satmasına izin vermeyeceğiz. Sanayimizin 4’te biri atıl onu devreye sokacağız meralarımızı, tarım alanlarımızı kullanacağız insan kaynaklarımızı heba etmeyeceğiz. Merkez bankası başkanını parti genel merkezine çağırmayacağız. Çiftçinin borçlarının faizini sileceğiz. Esnafın borçlarını yeniden yapılandıracağız. Gençleri iyi eğiteceğiz” diye konuştu.

Öte yandan İnce, meydana otobüsle geldiği sırada ellerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bayrağı olan bir grup karşıladı. Ellerinde HDP bayrağı ile vatandaşı gören İnce otobüsten seslenerek, “ Arkadaşlar hiçbir siyasi partinin bayrağını istemiyorum. CHP’de istemiyorum hiçbir parti bayrağı istemiyorum. Sadece Türk Bayrağı istiyorum” dedi.



