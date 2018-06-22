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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İnce'ye Ankara mitingi öncesi komşu desteği - ANKARA

İnce'ye Ankara mitingi öncesi komşu desteği - ANKARA

- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir kafede çay ve simit yemesi - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çay ve simit parasını ödemesi - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin beraberindekilerle Salih Bezci Camisi'ne yürümesi - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Salih Bezci Camisi'nde Cuma namazı için bekleyişi - Salih Bezci Camisiİnce'ye Ankara mitingi öncesi komşu desteği - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara mitinginden önce evinin bulunduğu Yaşamkent'te komşularıyla bir araya gelerek onlara simit ve çay ısmarladı, ardından Salih Bezci Camisi'nde cuma namazı kıldıANKARA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, simit kafede Ankara Yaşamkent'teki komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti, cuma namazını Salih Bezci Camisi'nde kıldı.24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde yoğun bir miting sürecini geride bırakan İnce, seçim mesaisini bugün Ankara 'da, yarın da İstanbul'da yapacağı mitinglerle tamamlayacak.Anadolu Meydanı'nda bugün düzenlenecek Ankara mitingi öncesinde Yaşamkent'teki evinde dinlenen İnce, cuma namazı öncesinde komşularıyla ve vatandaşlarla simit kafede bir süre sohbet etti. Komşularının başarı dilediği İnce, kafede bulunanlar için işletmeciye 200 liralık çay ve simit siparişi verdi.Daha sonra cuma namazı için Salih Bezci Camisi'ne giden İnce'ye, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti. Cami çıkışında evine kadar yürüyen Muharrem İnce, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Cuma Namazı Cumhurbaşkanı Adayı Irak 

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