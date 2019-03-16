İhracatta 'Tasarım', 'markalaşma' ve 'teknoloji' 3 temel hedef

-Bakan Pekcan'ın açıklamaları

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( ESKİŞEHİR )- Bakan Pekcan:"Türkiye ya bu treni kaçıracak, ya da yüksek gelirli ülkeler düzeyine erişecek”- “Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ağırlık vermemiz lazım”- “Eskişehir’de çok büyük potansiyel var, bu rakamlar Eskişehir’e yakışmıyor”- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eskişehir'deki Bölgesel İstişare Toplantısı’nda konuştu ESKİŞEHİR



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelecek dönemde ihracatın artması yönünde 3 temel hedeflerinin olduğunu belirterek, “Türkiye ya bu treni kaçıracak, ya da yüksek gelirli ülkeler düzeyine erişecek” dedi.

Eskişehir ziyareti kapsamında bir otelde gerçekleştirilen Bölgesel İstişare Toplantısı’nda konuşan Bakan Pekcan, hedeflerini anlattı. Pekcan, Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde ülke ihracatımızın artması yönünde 3 temel hedefleri olduğunu belirterek, "Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ağırlık vermemiz lazım. Dijitalleşme ile ilgili dünya bir dönüşümden geçiyor, bir teknolojik dönüşümden geçiyor. Türkiye’nin bunu kaçırma imkânı yok. Böyle bir şansı yok. Türkiye ya bu treni kaçıracak, ya da yüksek gelirli ülkeler düzeyine erişecek. Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmalara baktığımız zaman hepsi genç girişimciler tarafından kurulmuş. Dolayısıyla bizim kadın ve genç girişimciler daire başkanlığımız çok önemli. Bunun dışında bakanlık olarak İhtisas Serbest Bölgeleri Projemiz var. Buralarda ne planlıyoruz? Buralarda üniversite öğrencilerimizin, lisansüstü öğrencilerimizin fikri var, ama imkânları yok. Lütfen gelin, biz sizleri burada melek yatırımcılarla parası olan ve proje arayan çok insan var. Sizi buralarda bir araya getireceğiz. Biz buralara teknoloji seraları diyoruz. Buralarda biz vergi muafiyetleri getireceğiz. İstihdamlarda destek getireceğiz, özel teşvik sistemleri getireceğiz. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma grubu oluşturduk” ifadelerini kullandı. “Bu ülkenin başka çıkışı yok" Bakan Pekcan, Eskişehir’de çok büyük potansiyel olduğunu, fakat daha çok gayret edilip ihracatın arttırılması gerektiğini söyleyerek, “Üçüncü maddemizde yeni teknolojilerle çağı yakalamak, teknolojik ürün üretmek ve ihraç etmek. Burada Eskişehir’e çok iş düşüyor. Eskişehir’de çok büyük potansiyel var. Eskişehir evet 1,1 ya da 2,5 bu rakamlar Eskişehir’e yakışmıyor. Hele böyle bir eğitim şehri olacaksın, makine imalatında, savunma sanayide en üst seviyelerde olacaksın, buradaki resmi rakam, burada kayıtlara geçen ihracattır. Lütfen firmalarınıza söyleyin ihracatlarını kendi ürettikleri şehirlerde göstersinler. 2,5 de yetmez. Ben şimdilik 5’i kabul edeyim başkanım. Ama 5 de az. Gerçekten bu devlet size bu kadar imkân verirken, bu kadar arkanızda dururken biraz gayret edin. İhracatımızı arttırmak zorundayız. Bu ülkenin başka çıkışı yok” şeklinde konuştu.

(BRK-Y)

