İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ' Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( İSTANBUL - 1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız"- "Bu işi çözmek için bir bedel ödemek gerekiyorsa ona da razıyız"- "Ben de bir insanım. Bir taraftan terör olayları, bir taraftan trafik kazaları, bir taraftan asayiş olayları hangi birine çare üretebilelim diye gece gündüz gayret gösteriyoruz"