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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ' Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ' Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

( İSTANBUL - 1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız"- "Bu işi çözmek için bir bedel ödemek gerekiyorsa ona da razıyız"- "Ben de bir insanım. Bir taraftan terör olayları, bir taraftan trafik kazaları, bir taraftan asayiş olayları hangi birine çare üretebilelim diye gece gündüz gayret gösteriyoruz"

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