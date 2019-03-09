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( İSTANBUL -1) İçişleri Bakanı Soylu: "Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı bütün dönemlerde gazetenin en üst sağ köşesinde rahmetli Adnan Menderes'in idam fotoğrafını her 4-5 ayda bir gösterdiler sonun böyle olur diye"-"Biz dünyanın en kıymetli toprak parçasını kendimize vatan yaptık"-"Astıkları başbakan ile sadece o günü kapatmadılar, ondan sonraki süreci devam ettirdiler" İSTANBUL



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programına katıldı.



