İçişleri Bakanı Soylu:' İstanbul'a bin 200 bekçi ve 2 bin polis daha verilecek'

-Açıklama



( İSTANBUL ) İçişleri Bakanı Soylu:"-" Yaklaşık alarak uyuşturucudan tutuklu 58 bin mahkum var"-"2016 yılında uyuşturucudan 920 kişi öldü.2017 yılında ise uyuşturucu 941 hayatını kaybetti. 2018 yılında uyuşturucu ile mücadele sonucunda 581'e düştü ölüm sayısı"-" İstanbul'a bin 200 bekçi ve 2 bin polis daha verilecek" İSTANBUL



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da mahalle muhtarlarıyla buluştu

