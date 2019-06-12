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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu:' İstanbul'a bin 200 bekçi ve 2 bin polis daha verilecek'

İçişleri Bakanı Soylu:' İstanbul'a bin 200 bekçi ve 2 bin polis daha verilecek'

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Polis Uyuşturucu 

-Açıklama

( İSTANBUL ) İçişleri Bakanı Soylu:"-" Yaklaşık alarak uyuşturucudan tutuklu 58 bin mahkum var"-"2016 yılında uyuşturucudan 920 kişi öldü.2017 yılında ise uyuşturucu 941 hayatını kaybetti. 2018 yılında uyuşturucu ile mücadele sonucunda 581'e düştü ölüm sayısı"-" İstanbul'a bin 200 bekçi ve 2 bin polis daha verilecek" İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da mahalle muhtarlarıyla buluştu
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