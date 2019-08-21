İbrahim Kalın: ' Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir'
Kalın açıklama
( ANKARA - 2) İbrahim Kalın: "(3 Belediye Başkanının Görevden Alınması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir"-"Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması -kaçınılmazdır"- "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz" ANKARA
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