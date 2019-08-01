İbrahim Kalın:'14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi'



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları açıkladı.

Kalın, “30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmiş. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 233 olacaktır. 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert Korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut, Selami Arslan Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Güler, Kutlay Demir, Ali Sevim, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir” ifadelerini kullandı.

