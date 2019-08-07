Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu

‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu

Ahmet Aydın ve Gülfer Ağır’ın gelişi

Belediye Başkanı Kaymakamlık Halk Eğitim Devir Teslim Makam Koltuğu 

-Belediye önündeki kalabalık ve konuşmalar
-Belediyeye giriş
-Başkanın koltuğa oturması
-Mühür ve mazbatanın verilmesi
-Hatıra fotoğrafı
-Başkan ile röp.
-Ahmet Aydın ile röp.
-Belediyenin dış görüntüsü
-Genel ve detay
-Arşiv görüntüler

( ADIYAMAN ) - Mazbatasını ve mührünü alan Suvarlı Belediye Başkanı Gülfer Ağır, Adıyaman’ın ilk kadın belediye başkanı oldu ADIYAMAN

- 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen ve mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın ardından 4 Ağustos’taki seçimlerde AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen eşi Gülfer Ağır, mazbatasını ve mührünü alarak koltuğuna oturdu. Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde gerçekleştirilen seçimde Gülfer Ağır 894 oy alarak belediye başkanı seçildi. Rakibi olan Vatan Partisi Adayı Gazi Sabancı ve BTP Adayı Mustafa Doğan’ı geride bırakarak seçilen Gülfer Ağır, Besni İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediyede düzenlenen tören ile mührünü alarak makam koltuğuna oturdu. Devir teslim törenine AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat mensupları devir teslim törenine katıldı.
Gülfer Ağır ve Milletvekili Aydın, belediye önünde toplanan kalabalığa teşekkür konuşması yaptı. Belediye Başkanlığı görevini kaymakamlık oluru ile yürüten Belediye Yazı İşleri Müdürü Muhittin Mutlu, görevi Gülfer Ağır'a devretti. Mazbatası ve mührü verilen Ağır'a, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş de çiçek takdim etti. Koltuğuna oturan Adıyaman’ın ilk kadın Belediye Başkanı Gülfer Ağır kendisine gösterilen ilgiden dolayı Suvarlı halkına teşekkür ederek, “Suvarlı halkına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. En iyi şekilde de bu görevi yapacağıma inanıyorum. Herkesin huzurunda Suvarlı halkına çok teşekkür ediyorum. Hizmet için varım, hizmeti de yapacağıma inanıyorum. İlk olarak suyla ilgili problemi gidereceğiz, Fatma Şahin başkanımızla beraber. Sonradan halk eğitim kursu açmayı düşünüyorum. Ondan sonra da projeler tek tek devam edecek” dedi.
AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ise yaptığı açıklamada, “Gülfer hanımı biz sadece kadın olduğu için değil, kadın olması önemli ama ayrıca hizmete ehil birisi olarak gördük. Gerçekten projeleri olan, ön görüsü olan, vizyonu olan ve Suvarlı halkına kendini adadığını gördüğümüz için aday kıldık. Suvarlı halkı da Gülfer hanımın etrafında kenetlendi. Bu bir ilktir, Adıyaman’a artık kadın eli değmeye başladı.
Ben inanıyorum ki hizmetin yanı sıra o kadında var olan merhametiyle, şefkatiyle siyasete daha böyle uzlaşmacı bir dil, daha kucaklayıcı bir yaklaşım, beraberinde gelecektir. Suvarlı huzur içerisinde çok ciddi hizmetler alacaktır. Gerek bizlerin, gerek teşkilatlarımızın, gerek diğer belediyelerimizin desteğiyle hep birlikte Suvarlı’nın ihtiyacı talebi neyse Gülfer hanımla birlikte çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı