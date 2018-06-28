Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
HDP milletvekili adayının yakını PKK'ya katılma hazırlığındayken yakalandı - KAYSERİ

HDP milletvekili adayının yakını PKK'ya katılma hazırlığındayken yakalandı - KAYSERİ

- Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin çıkışı - Ekiplerin zanlının evine operasyonu - Zanlının Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınmasıHDP milletvekili adayının yakını PKK'ya katılma hazırlığındayken yakalandı - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O'nun evinde kaldığı belirlenen yakını, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O'nun evinde kaldığı tespit edilen yakını, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Çalışmalar kapsamında bir süre önce kente gelerek HDP Kayseri milletvekili adayı Zenun O'nun yanında kalmaya başlayan A.O'nun, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı belirlendi.Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, otobüsle Ağrı'ya giderek İran üzerinden PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmayı planladığı istihbaratı üzerine zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerince gözaltına alınan A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis İran Akalan Milletvekili Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı