Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2016 Cuma günü yayınlandı
HDP'li Pervin Buldan adliyeden ayrıldı

HDP'li Pervin Buldan adliyeden ayrıldı

Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan , Iğdır Ceza Mahkemesi'nin hakkında veriği zorla getirme kararının ardından Bakırköy Adliyesi'ne giderek mahkemeye ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Buldan, ' gelip beni evden beni zorla gözaltına aldılar. ' derken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltı işlemi yapılmadığını açıkladı.

Bakırköy Adliyesi Pervin Buldan Emniyet Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü 


Iğdır Ceza Mahkemesi'nin zorla getirme kararı verdiği HDP'li Pervin Buldan, bu sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi. İfadesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan HDP'li Pervin Buldan, ' ' Bugün talimatla duruşmam vardı ancak ifade vermeyeceğimizi de beyan ettik daha önce duruşmaya gelmeyeceğimizi biliyorlardı. Gelip evden beni zorla göz altına aldılar. Adliyeye getirildim Adliye huzuruna çıkarıldım. Ancak sordukları sorulara cevap vermedim. İfade vermeyeceğimi beyan ettim. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu belirtim. Bugün ben bu ülkede kendi ülkemizde göz altına alındım. İfade vermediğim içinde mahkeme muhtemelen davayı Iğdır'a geri gönderecek. Çünkü talimatla gelen bir dava dolayısıyla geri gönderdiler sanırım. Karar yok geri gönderildi. ' denildi. Bir basın mensubunun, ' Neden ifade verdiniz? ' sorusu üzerine HDP'li Pervin Buldan, ' Örgüt propagandası yapmaktan dolayı Iğdır' da yapmış olduğum bir konuşmadan dolayı ' şeklinde cevapladı. Buldan, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltı işlemi yapılmadığını, HDP'li Pervin Buldan'ın kendisine ait araçla adliyeye gittiğini açıkladı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da 5 Bin Polisle Operasyonİstanbul'da 5 Bin Polisle Operasyon
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
FETÖnün Çöp Çatan Albümü Ortaya ÇıktıFETÖnün Çöp Çatan Albümü Ortaya Çıktı
Erzurum'da meydan savaşı gibi kavgaErzurum'da meydan savaşı gibi kavga
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Emniyet Müdürü HDP'lilerin Nevruz Kutlamasına İzin VermediEmniyet Müdürü HDP'lilerin Nevruz Kutlamasına İzin Vermedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı