HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı



TUTUKLANDI

Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün bu karara itirazı sonucunda Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Ayhan Bilgen dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerine kadar gözaltında olan Bilgen de tutuklandı.

