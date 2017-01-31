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31 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 (silahlı terör örgütüne üye olma) maddesi kapsamında tutuklanmaları talebi ile hafta sonu mahkemeye sevk edilmiş, Sulh Ceza Mahkemesi her iki milletvekilini adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Ayhan Bİlgen Başsavcılığı Diyarbakır Türk Ceza Kanunu 


TUTUKLANDI
Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün bu karara itirazı sonucunda Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Ayhan Bilgen dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerine kadar gözaltında olan Bilgen de tutuklandı.
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