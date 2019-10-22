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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
HDP Grup Toplantısı

HDP Grup Toplantısı

Temelli konuşma

( ANKARA )- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Öncelikle halkın, halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Nerede bir mağdur, mazlum varsa önce onun hakkını savunacaksınız" ANKARA

Mazlum Protesto Görece Milletvekili 


- Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekillerine seslenerek, "Öncelikle halkın, halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Nerede bir mağdur, mazlum varsa önce onun hakkını savunacaksınız" dedi.
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli,'nda konuştu.
Temelli, Suriye'de siyasi çözümün önünün bir an önce açılması gerektiğini belirterek, "En kötü ateşkes savaştan iyidir. Ateşkesin bitmesine saatler kaldı. Biz diyoruz ki ateşkes sürsün ama bu sürecin sonunda Türkiye mutlaka rasyonel diplomasiye geri dönsün" ifadelerini kullandı. Temelli, milletvekillerine seslenerek, "Öncelikle halkın, halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Nerede bir mağdur, mazlum varsa önce onun hakkını savunacaksınız. Bunu yapmadığınız sürece ne halkın temsilcisi ne de milletvekili olabilirsiniz. O yüzden de 3 gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız. Bu tavrı protesto edeceğiz. Bütün milletvekillerini uyaracağız, yüzleşmeye davet edeceğiz. Üç gün boyunca orada olmayacağız ama dönüp HDP sıralarına baktığınızda biz olmasak da orada halkın iradesini göreceksiniz" diye konuştu.

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