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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 'Herkese gideceğiz, HDP'yi anlatacağız' - MANİSA

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 'Herkese gideceğiz, HDP'yi anlatacağız' - MANİSA

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: "Herkese gideceğiz, HDP'yi anlatacağız" - MANİSA - Manisa Lale Meydanı - HDP'nin Manisa mitinginden detaylar - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması"Herkese gideceğiz, HDP'yi anlatacağız" - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Her yere ulaşacağız, herkese gideceğiz, HDP'yi anlatacağız. 31 Mart'ta sandıklardan demokrasi, barış, özgürlük çıkacak" - "Irkçılık insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu, dünyanın her yerinde halkları birbirine düşman eden bu zihniyeti kınıyoruz"MANİSA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Her yere ulaşacağız, herkese gideceğiz, HDP'yi anlatacağız. 31 Mart'ta sandıklardan demokrasi, barış, özgürlük çıkacak." dedi.
Partisinin Manisa Lale Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Temelli, Türkiye'nin her yerinde, tüm alanlarda yan yana ve bir arada olduklarını, Kürt'üyle Türk'üyle 72 milletin bir arada olduğunu söyledi.

Nerede ırkçı bir yaklaşım varsa bunun karşısında olduklarını ve bunu kabul etmediklerini belirten Temelli, "Dünyanın hiçbir yerinde kabul etmiyoruz. Nerede ırkçılık varsa karşısına dikiliyoruz. Irkçılık insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu, dünyanın her yerinde halkları birbirine düşman eden bu zihniyeti kınıyoruz. O masum insanları katleden bu ırkçı zihniyeti Yeni Zelanda'da da kınıyoruz. Orada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama Irkçılık ve nefret böyle bir şey işte." diye konuştu.
Temelli, önce yerelde iktidara geleceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yerel demokrasinin çözemeyeceği sorun yoktur. Bir araya geleceğiz, bütçemizi yapacağız, sorunlarımızı tespit edeceğiz ve birlikte çözüm üreteceğiz. Belediye başkanlarımıza da meclisimize de düşen görev sizden gelenin size dönmesini sağlamaktır. İşte bunu yapacaklar. İşte Fatsa'dan beri, Amed'den beri, Van'dan beri hayata geçirdiğimiz belediyecilik anlayışımızı şimdi yerel demokrasi anlayışımızla çok daha iyi bir yere taşıyacağız. Geçmişin deneyimiyle bugünün umudunu buluşturacağız. Yerel demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. Çiftçinin de emekçinin de esnafın da sorunlarını birlikte çözeceğiz. Hem de eşit temsiliyetle çözeceğiz. Kentlerimiz, kadınların ve emekçilerin kenti olacak."Partililere "Umudunuzu asla yalnız bırakmayın." diye seslenen Temelli, "31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Her yere ulaşacağız, herkese gideceğiz, HDP'yi anlatacağız. 31 Mart'ta sandıklardan demokrasi, barış, özgürlük çıkacak." şeklinde konuştu.

Özgürlük İnsanlık Suçu Irkçılık Irak 

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