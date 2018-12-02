Hamas heyeti 'Filistin'e destek turuna' Türkiye'den başladı (2) - İSTANBUL
Hamas heyeti "Filistin'e destek turuna" Türkiye'den başladı (2) - İSTANBUL
: - Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud ez - Zehhar ile röportajİSTANBUL (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Meclisi'ndeki Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez - Zehhar, İstanbul temasları sırasında Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerini kapsayacak ziyaretin yanı sıra Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı, İsrail'le ateşkes, Gazze'deki insani durum ve Yüzyılın Anlaşması planı gibi Filistin meselesine dair konulara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.