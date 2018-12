-- Genel ve detay



( ANKARA ) HAK-İŞ Başkanı Arslan: "HAK-İŞ'i birinci yapacağız, işçileri biz temsil edeceğiz"- "Her Aralık ayında işçiler adına bir Türkiye'de bir komedi seyrediyoruz" ANKARA



- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ'i birinci yapacağız, işçileri biz temsil edeceğiz. Bu sistem bizi temsil etmiyor" dedi.

Arslan, TÜRK-İŞ için de, "Çıkarsınız özür dilersiniz, hedefimiz bu değildi ama bu kadar oldu özür dileriz sizlerden demelisiniz" dedi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısı, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın katılımı ile yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Arslan, 2019 yılı için belirlenen asgari ücrete değindi. Arslan, asgari ücretin bir işçinin başta gıda, konut, ulaşım, giyim, kültür-sanat, sağlık ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak bir ücret olacak şekilde hesaplandığını anımsattı. Asgari ücretin hem sınır olarak en az hem de bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir ücret olması gerektiğini belirten Arslan, "Bizim tabloya baktığınız zaman elde edilen asgari ücretler hiçbir zaman bunu yakalayamamıştır" ifadelerini kullandı. "Komisyonun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkaramazsınız" Asgari ücretin işçinin ihtiyaçlarını kapsayacak bir noktaya ulaşmamasının nedenlerini sıralayan Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki temsil problemi, ikincisi asgari ücretin hesaplama tekniği ve asgari ücretin muhatabı olanların orada temsil edilmemesi. Öyle olunca da merhum Demirel'in siyaseten beğenmesek de güzel sözleri vardı, birinde diyor ki; 'Kuru söğütten düdük olmaz.' Arkadaşlar bu Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkaramazsınız. Her Aralık ayında Türkiye'de bir komedi seyrediyoruz işçiler adına. Komedinin rol alanları bir ay boyunca bol bol şov yapıyorlar. Tehditler, büyük büyük laflar. Aralık ayı sonuna gelince komedi bitiyor, herkes normal hayatına, normal şartlarına geri dönüyor. Bu yıl da böyle bir komedi seyrettik. Önce dediler ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu erken toplansın, Ekim ayında ve dediler 2 bin liraya çıkarılsın. 1 Ocak'ta da asgari ücretin, belirlenen 2 bin liranın üzerine enflasyon ilave ederiz" diye konuştu.

"Bize zehir zemberek mektup yazmışlar" Kıbrıs'ta yaptığı bir açıklamada "Bu alelacele ayaküstü söylenen ifadeler yarın bize sorun olarak dönebilir, bunu doğru bulmuyorum" dediğini ifade eden Arslan, "Bu tespitler, bu açıklamalar, bu konuşmaların daha makul kabul edilebilir ve kamuoyunu da ikna edecek, aynı zamanda kendimizle de çelişmeyecek ifadeler olmasını istedik. Ayaküstü söylenen sözlerin doğru olmadığını söyledik. Bize bir zehir zemberek mektup yazmışlar. Sanki onların altında çalışan bir kurumuz, sanki konuşmak için, yazmak için, söylemek için onlardan izin alacağız, sanki oraya biz onları seçmişiz, sanki bizi de orada temsil ediyorlar gibi yine o her zaman yaptıkları afra tafra ile bize zehir zemberek bir mektup yazmışlar. Ve diyor ki, YouTube'da ne söylediğime gidip bakabilirsiniz diyor. Bu kadar da saygısız, biz de ona uygun bir şekilde cevabımızı gönderdik. Ve üstelik bize yazdıkları mektubu sendikalar da gönderiyorlar. Söylediğimiz sözlerin aslında onlara bir destek olduğunu anlamayacak kadar da meseleden uzaklar. HAK-İŞ'in bu rakamların daha üstünde bir yerde olmasını istemesi onun işini kolaylaştırır, gücünü artırır. Desteğimiz onlara daha fazla olmasını sağlarız ama bunu düşünecek kadar kapasite olmayınca da hemen işte o bildik, tanıdık yöntemlere başvuruyorlar. Bizim korktuğumuz sonunda başımıza geldi. Bakın Eylül ayında açıklama yapıyor, 2 bin lirayı önce oluşturalım, üzerine de enflasyon zamlarını koyalım. Bu talep makul bir talep mi? Bu talebin niye böyle istediniz demiyorum, benim itirazım şu; bütün bu taleplerinizin arkasında niye duymadınız? Eğer bu talep makul, mantıklı bir talepse neden arkasında duramadınız?" şeklinde konuştu.

"Çıkıp özür dilemelisiniz" Komisyona asgari ücretle geçinen üye olarak çağrılan Gülden Görmez'i ele alan Arslan, "Asgari ücretli bir hanımefendiyi çağırarak, onun duygularından, onun kamuoyuna verdiği mesajlardan bir şeyler elde etmek isterken bugün o hanımefendi kardeşimiz 2 bin 20 lira ile mutlu mu? Sorunlarını çözebildi mi? İki tane çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşıladı mı? Simit yemekten, çay içmekten vaz mı geçti? Kamuoyunu yönlendirme, propaganda yöntemleri artık geride kaldı. 20 liraya yüzde 80 bundan mutlu derseniz, 'davul zurna çalmak değil ama herkes memnun' derseniz, bu da başka bir aldatmacadır. Çıkarsınız özür dilersiniz, hedefimiz bu değildi ama bu kadar oldu özür dileriz sizlerden demelisiniz" dedi.

Arslan, "HAK-İŞ'i birinci yapacağız, işçileri biz temsil edeceğiz. Bu sistem bizi temsil etmiyor" vurgusunu yaptı.