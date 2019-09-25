Gül: 'Milletimizin huzurunu tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz' - ANKARA
Gül: "Milletimizin huzurunu tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (3)
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