Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni - Bekir Pakdemirli - ANKARA
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun imza törenine gelişi - Tarım Bakanı Pakdemirli'nin konuşması Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza TöreniANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanacak "Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
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