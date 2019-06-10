Gazipaşa Belediyesi Suriyelilere plajları yasakladı

-BAŞKAN YILMAZ AÇIKLAMA

-BAŞKAN ALİ DOĞAN AÇIKLAMA

-PLAJLARDAN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ



( ANTALYA )- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısında Suriyelilerin halk plajlarına alınmaması için oy çokluğu ile meclis kararı alındı ANTALYA



– Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in “Suriyeliler halk plajlarına alınmasın” başlıklı önergesi tartışmalara neden oldu. AK Parti ve MHP meclis üyeleri ret oyu verirken, 12 üyenin “evet” oyuyla Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklandı. Gazipaşa Belediyesi’nin meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen, gündem dışı olarak meclise “Suriyeliler halk plajlarına alınmasın” başlıklı önergesi sundu. Suriyelilerin plajlarda yerli halkı rahatsız ettiğini belirten Özgen’in “Kendi öz vatanımızda sığınmacı gibiyiz” diyerek meclise sunduğu önerge tartışmalara neden oldu. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz konunun komisyona havale edilmesini istedi ancak yapılan oylamada önergenin görüşülmesi yönünde karar çıktı. AK Parti ve MHP Meclis üyeleri oylamada ret oyu verirken Belediye Başkanı ve bir meclis üyesi çekimser oy verdi. 12 Meclis üyesinin “evet” oyu ile Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklandı. Meclis sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Yılmaz, "Sonuçta insan haklarına dikkat etmek durumundayız. İlçemiz aynı zamanda turistik bir bölge. Gelen kişinin vatandaşlık durumuna bakmamamız lazım. Eğer gelen kişi insanlarımızı rahatsız ediyorsa gereğini de yapmak durumundayız. Suriyeli olmuş başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum. Ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır. Karar alınmadan önce de vatandaşlarımıza rahatsızlık verenleri uyarıyorduk. Gerekirse güvenlik güçlerine bildiriyoruz." diye konuştu.

Meclis kararının ardından açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ali Doğan ise karara tepki gösterdi. Suriyelilerin Türkiye’nin misafirleri olduğunu belirten Doğan, “Suriyeliler tek kelimeyle bizim misafirimizdir. Çünkü Suriyeliler Osmanlı bakiyesidir. Suriyeleliler bizim sınırlarımız içinde ikamet eden, Çanakkale'de bizimle birlikte omuz omuza savaşan, Osmanlı ordusunun savaştığı her yerde bizimle şehit veren, mezarlarımıza bakarsanız yan yana olduğunu fark edersiniz. Peki orada mezarlarımız yanyanaysa ümmet, millet birliği içerisinde kardeşçe yaşıyorsak, bunlar gerçekten Osmanlı bakiyesiyse bizim girdiğimiz plaja giremez demek, etnik olarak ayrımcılık yapmak değil de nedir? Sadece Suriyeliler mi var bu ülkede göçmen olarak? Afganistanlılar var, Iraklılar var, İranlılar var. Dünya'nın her yerinden gelen göçmen ve misafir vatandaşlarımız var ama meseleyi Suriyeliler üzerine odaklayıp, onların üzerinden etnik ayrımcılık yapma noktasına gelince bunu da çok ahlaklı ve doğru bulmuyorum. Çünkü bu siyasi konuya malzeme edilen ve milletin kafasını bulandıran aynı zamanda da Suriyeli misafirlerimizi inciten bir söylem. Ben bunu kabul etmiyorum. Suriyelilerin plajlara girmesini istemeyenler, tarlalarda, iş yerlerinde onların ucuza çalıştırılmasına gelince seslerini çıkarmıyorlar” diye konuştu.



