Eroğlu: 'Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz' - AFYONKARAHİSAR
Eroğlu: "Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz" - AFYONKARAHİSAR - 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun kurdele kesmesi - Resim sergisini gezmesi - Sempozyumdan görüntü - Eroğlu'nun konuşması - Ödül takdimi ve fotoğraf çekimi"Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz" - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Belarus 10 milyon nüfuslu güzel bir memleket. Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz" - "Ülkeler arasında bağ kurmak, kültür köprüleri oluşturmak elzem diye düşünüyorum"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Belarus 10 milyon nüfuslu güzel bir memleket. Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz." dedi. Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesince bir termal otelde düzenlenen 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, ilde gerçekleştirilen projelere ilişkin, "Daha önce Afyonkarahisar 'da çok fazla yeşil alan yoktu. Ben lisede okurken şu karşıdaki dağlar, boz dağlardı ama burayı hakikaten yeşillendirdik. Arkadaşlar dediler ki 'Burada sulama olmadan ağaç büyümez'. Biz de ilk defa Türkiye'de damlama sulamayla orman kurduk, artık yemyeşil. Şu ana kadar da 105 milyon fidanı toprakla buluşturmuşuz." değerlendirmesini yaptı.Milli parklara önem verdiklerini, şehirde bütün okul bahçelerini ve yol kenarlarını ağaçlandırdıklarını anlatan Bakan Eroğlu, "959 okul bahçesini ağaçlandırdık. Ayrıca 707 kilometre karayolunu ağaçlandırdık. Afyon'a girerken bizleri artık yeşillikler karşılıyor." diye konuştu. - "959 okul bahçesini ağaçlandırdık"Araştırmalara göre Afyonkarahisar 'ın Türkiye'nin en mutlu illeri arasında 2. sırada olduğu bilgisini veren Eroğlu, şöyle devam etti:"Bu gerçekten muhteşem bir şey. Afyon'un insanları mutlu. Afyon, güvelik konusunda da Türkiye'de 8. sırada. Ayrıca sosyal hayat açısındansa 11. sırada. Yani Afyon sosyal hayat açısından da çok ileri noktada. Genellikle ilk 10'a giriyor. İnşallah Belediye Başkanımızın, rektörlerimizin, hükümetimizin, kurum ve kuruluşların çalışmasıyla biz bunu daha da yükselteceğiz."Eroğlu, ilde mutlaka ziyaret edilmesi gereken iki doğal güzelliğin bulunduğuna işaret ederek, "Bunlardan biri Akdağ Tabiat Parkı diğeri de Frig Vadisi. Akdağ Tabiat Parkı muhteşem bir hazine. Belki Türkiye'nin en güzel tabiat parkı olabilir diye planladık, oraya çok güzel bir gölet yaptık. Ayrıca içerisinde sosyal üniteler, orman köşkü dediğimiz ahşaptan yapılmış evler ve kanyon var. Muhteşem bir güzellik. İnşallah bunu bütün dünyaya tanıtacağız." diye konuştu. - "Bütün Belarusluları buraya davet ediyoruz"Avrupa ve Orta Doğu'dan turistleri Afyonkarahisar 'daki doğal güzellikleri görmeye davet ettiklerini belirten Eroğlu, şunları söyledi:"Tabii Belarusluları da davet ediyoruz. Burada termal turizm var. Belarus Büyükelçimiz zaten onun için geldi. İnşallah bütün Belarusluları buraya davet ediyoruz. Belarus ile Türkiye arasında kurulan komisyonun eş başkanıyım. Sağ olsun hem Büyükelçimiz hem de Hanımefendi davetimizi kabul ettiler. Belarus 10 milyon nüfuslu güzel bir memleket. Biz şimdi Allah nasip ederse her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Belarus Büyükelçisinin Afyonkarahisar ve Türkiye'nin güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamasından mutluluk duyarız. Daha önce Meksika ve Malezya büyükelçileri gelmişti. Öncesinde Çin Büyükelçisini de davet etmiştik. Ülkeler arasında bağ kurmak, kültür köprüleri oluşturmak elzem diye düşünüyorum."Eroğlu, konuşmaların ardından, kentin kültürel hayatına katkı sunan sanatçılara "Hayat Boyu Onur Ödülü" takdim etti.Sempozyuma, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı İrfan Ünver Nasrattınoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Öte yandan Bakan Eroğlu, sempozyum öncesi Afyonkarahisar fotoğraflarıyla yöresel el sanatlarından oluşan serginin açılışını yaparak, sergiye katkı sunanlara teşekkür belgesi verdi.