Erdoğan: 'Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur' - CENEVRE
Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur" - CENEVRE - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
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