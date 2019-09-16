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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı (2) - ANKARA

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı (2) - ANKARA

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracının Çankaya Köşkü'ne gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'i karşılaması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den detayErdoğan - Putin görüşmesi başladı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Erdoğan, Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi için Ankara 'da bulunan Putin'i, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.

İran 

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