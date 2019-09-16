Erdoğan-Putin görüşmesi başladı (2) - ANKARA

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracının Çankaya Köşkü'ne gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'i karşılaması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den detayErdoğan - Putin görüşmesi başladı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı. Erdoğan, Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi için Ankara 'da bulunan Putin'i, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım