Erdoğan: 'Gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşımın yürek parçalayıcı hikayesi olduğunu biliyorum' - CENEVRE
Erdoğan: "Gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşımın yürek parçalayıcı hikayesi olduğunu biliyorum" - CENEVRE - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım