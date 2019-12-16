Erdoğan: 'Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi' - CENEVRE
Erdoğan: "Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi" - CENEVRE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelişi - Salondan görüntü - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
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