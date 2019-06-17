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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan: 'Bize düşen görev mensubu olduğumuz kadim medeniyetimizi yükseltme davasına sıkı sıkıya sahip çıkmaktır' - İSTANBUL

Erdoğan: 'Bize düşen görev mensubu olduğumuz kadim medeniyetimizi yükseltme davasına sıkı sıkıya sahip çıkmaktır' - İSTANBUL

Erdoğan: "Bize düşen görev mensubu olduğumuz kadim medeniyetimizi yükseltme davasına sıkı sıkıya sahip çıkmaktır" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.

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