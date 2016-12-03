Erdoğan babası Ahmet Erdoğan'ı anlattı...



Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Külliyesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Farklı ülkelerden öğrencilerin burada gösterecekleri kaynaşmayı ömür boyu sürdüreceklerine inanıyorum. Bu kaynaşmanın güçlü bir birliktelik oluşturacağına inanıyorum' dedi.

