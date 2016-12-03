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3 Aralık 2016 Cumartesi günü yayınlandı
Erdoğan babası Ahmet Erdoğan'ı anlattı...

Erdoğan babası Ahmet Erdoğan'ı anlattı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, babasının ismini taşıyan eğitim külliyesinin açılışında babasını anlattı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Erdoğan Uluslararası İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 


Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Külliyesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Farklı ülkelerden öğrencilerin burada gösterecekleri kaynaşmayı ömür boyu sürdüreceklerine inanıyorum. Bu kaynaşmanın güçlü bir birliktelik oluşturacağına inanıyorum' dedi.
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