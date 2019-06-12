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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engin Özkoç, tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi

Engin Özkoç, tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi

Özkoç konuşma

Tren Kazası 

-Sel konuşma

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çorlu’da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Ailelerle birlikte TBMM’de açıklama yapan Özkoç, kazada yakınlarını kaybedenlerin adalet istediklerini belirterek, “Bundan sonra bu tür acılar yaşanmasın diye istiyorlar. Sadece kendi acılarını dindirmek için mi bunu yapıyorlar; hayır. 'Bu ülkede başka anneler bizim yaşadığımız acıları yaşamasınlar; çocuklarımız, kadınlarımız, hiç uğruna ölmesin diye' yapıyorlar. Gerçekten suçlu olan insanların yargı karşısına çıkıp bir suçun karşılıksız kalamayacağını görmek istiyorlar” diye konuştu.

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