Elitaş: 'Sayın Cumhurbaşkanının OHAL'in uzatılmasıyla ilgili bir iradesinin olmadığı görülüyor' - ANKARA
Elitaş: "Sayın Cumhurbaşkanının OHAL'in uzatılmasıyla ilgili bir iradesinin olmadığı görülüyor" - ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın basın açıklaması - AK Partili milletvekillerinin çıkış görüntüleriANKARA (AA - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş basına açıklamalarda bulundu. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: “Gözüken o ki sayın cumhurbaşkanının OHAL’in uzaltılması ile ilgili bir iradesinin olmadığı ile ilgili OHAL uzatma kararı tezkeresi TBMM’ye gelmeyecek”dedi.