Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Elitaş: “İnce, provokatör edasıyla insanları davet ediyor”

Elitaş: “İnce, provokatör edasıyla insanları davet ediyor”

Elitaş'ın açıklamaları

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Belediye Başkanlığı Kardeş Kavgası Referandum Milletvekilliği Provokasyon 


- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin ‘ Sandıkları asla terk etmeyin. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum. Seçim kurullarının önüne gelin. Hiç merak etmeyin hakkınızı korumak için milletin hakkını korumak için buradayım’ çağrısına ilişkin, “İnce, provokatör edasıyla insanları davet ediyor” dedi.
AK Parti Kayseri İl Binası’nda seçim sonuçlarını takip eden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı ‘Sandıkları asla terk etmeyin. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum. Seçim kurullarının önüne gelin. Hiç merak etmeyin hakkınızı korumak için milletin hakkını korumak için buradayım’ açıklamalarını değerlendiren Elitaş, şunları söyledi: “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bir provokatör edasıyla saat 5’i 1 dakika geçe Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne gelip orada bir kargaşa yapmaya insanları davet etmesi aklı selim bir davranış olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bugüne kadar 27 milletvekilliği seçimi yapılmış. 20’den fazla belediye başkanlığı seçimi yapılmış ve referandumlar derken Türkiye’de büyük seçimlerin yapıldığı bir ortamda hiç şaibe olmayan, kaybedenlerin ‘Oyumuz çalındı’ dediği bir durumla karşı karşıyayız. İnce, her ne hikmetse ilk defa böyle sandıklar açılmadan provokasyonu tahrik edici, insanları kargaşaya sokucu ve kardeş kavgasını fitilleyici bir davranış içerisindedir. İnşallah aklı selim içerisinde bizim gibi sonuçları takip eder.”
İlgili Foto Galeriler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Oy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralıOy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı