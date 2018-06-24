Elitaş: “İnce, provokatör edasıyla insanları davet ediyor”



- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin ‘ Sandıkları asla terk etmeyin. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum. Seçim kurullarının önüne gelin. Hiç merak etmeyin hakkınızı korumak için milletin hakkını korumak için buradayım’ çağrısına ilişkin, “İnce, provokatör edasıyla insanları davet ediyor” dedi.

AK Parti Kayseri İl Binası’nda seçim sonuçlarını takip eden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı ‘Sandıkları asla terk etmeyin. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum. Seçim kurullarının önüne gelin. Hiç merak etmeyin hakkınızı korumak için milletin hakkını korumak için buradayım’ açıklamalarını değerlendiren Elitaş, şunları söyledi: “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bir provokatör edasıyla saat 5’i 1 dakika geçe Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne gelip orada bir kargaşa yapmaya insanları davet etmesi aklı selim bir davranış olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bugüne kadar 27 milletvekilliği seçimi yapılmış. 20’den fazla belediye başkanlığı seçimi yapılmış ve referandumlar derken Türkiye’de büyük seçimlerin yapıldığı bir ortamda hiç şaibe olmayan, kaybedenlerin ‘Oyumuz çalındı’ dediği bir durumla karşı karşıyayız. İnce, her ne hikmetse ilk defa böyle sandıklar açılmadan provokasyonu tahrik edici, insanları kargaşaya sokucu ve kardeş kavgasını fitilleyici bir davranış içerisindedir. İnşallah aklı selim içerisinde bizim gibi sonuçları takip eder.”

