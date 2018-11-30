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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ekrem Yüce başkan gibi karşılandı

Ekrem Yüce başkan gibi karşılandı

KALABALIK DETAY

Karya Muhabbet 

-BAŞKAN EKREM YÜCE GELİŞİ DETAY
-AÇIKLAMA

( SAKARYA )- AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce: “Aranıza sadece hizmetkar olarak geliyorum, gönül kardeşi olarak geliyorum, gönül köprüleri yapmak için geliyorum” SAKARYA

- AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ekrem Yüce parti önünde yaptığı açıklamada, “Aranıza sadece hizmetkar olarak geliyorum, gönül kardeşi olarak geliyorum, gönül köprüleri yapmak için geliyorum” dedi.
31 Mart seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce gösterildi. Aday gösterilmesi sonrasında Ekrem Yüce AK Parti Sakarya İl binası önünde düzenlenen törene katıldı.
Meşaleler eşliğinde yoğun bir katılımla karşılan Yüce, burada partililere seslenerek Sakarya’da bulunan 17 belediyeyi alacaklarının sözünü verdi. “Aranıza hizmetkar olarak geliyorum” Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bana Ekrem Sakarya’yı 17-0 istiyorum dedi.
Bende emredersiniz dedim ve bu kutlu davaya girdik. Bizim davamız 30 yıllık bir yürüyüş. 30 yıldır hiçbir yağmur, çamur demeden, kar demeden, hiçbir zaman of demeden inancımızdan bir adım, bir saniye ödün vermeden yürüyüşümüzü mevlam bugüne kadar nasip etti. Bu yürüyüşümüzde bize güç veren, bu yürüyüşümüzde azim veren, bu yürüyüşümüzde bize her zaman lider olan sadece bize değil, sadece Sakarya’ya ya değil bütün Türkiye’ye, bütün dünya ya lider olan Recep Tayyip Erdoğan’ı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Mevlam bulunduğu kadar ve bulundurmaktan dolayı bize lütfettiği için, nasip ettiği için Allahıma hamd ediyorum. İyi ki böyle bir davanın içinde bizi asker etti böyle bir dava içinde bizi hizmetkar etti. Onun için aranıza bir başkan olarak gelmiyorum. Aranıza sadece hizmetkar olarak geliyorum, gönül kardeşi olarak geliyorum, gönül köprüleri yapmak için geliyorum” dedi.

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