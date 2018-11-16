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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'Eğitim sorun değil, en büyük çözüm' - ISPARTA Haberi

'Eğitim sorun değil, en büyük çözüm' - ISPARTA Haberi

"Eğitim sorun değil, en büyük çözüm" - ISPARTA - Bakan Ziya Selçuk'un Isparta Valiliğinde karşılanması - Bakan Ziya Selçuk'un ziyaretçi defterini imzalaması - Bakan Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Biz eğitime Türkiye'nin en büyük sorunu olarak bakmıyoruz. Eğitime Türkiye'nin en büyük çözümü olarak bakıyoruz" - "Eğitim kalitesinin dünyadaki eğitim kalitesiyle nasıl boy ölçüşeceği konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni kararlar almak üzere buradayız"ISPARTA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime Türkiye'nin en büyük sorunu değil, çözümü olarak baktıklarını belirterek, "Eğitim kalitesinin dünyadaki eğitim kalitesiyle nasıl boy ölçüşeceği konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni kararlar almak üzere buradayız." dedi.
Burdur'daki temaslarının ardından Isparta 'ya geçen Selçuk, valiliği ziyaret ederek, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştı. Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile makamında görüştü.Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, vizyon 2023 dokümanı doğrultusunda bütün illeri dolaşarak, meslektaşlarıyla paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.
Bu kapsamda Isparta 'ya geldiklerini aktaran Selçuk, "Burada il değerlendirme toplantısı yapacağız. Isparta 'nın eğitim haritasını göz önüne getireceğiz. Biz eğitime Türkiye'nin en büyük sorunu olarak bakmıyoruz. Eğitime Türkiye'nin en büyük çözümü olarak bakıyoruz. Dolayısıyla Isparta 'nın da eğitimle ilgili ne tür çözümler üreteceği, eğitim kalitesinin dünyadaki eğitim kalitesiyle nasıl boy ölçüşeceği konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni kararlar almak üzere buradayız." diye konuştu.
Çeşitli değerlendirme toplantıları düzenleyerek, bu konuda çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Bakan Selçuk, bütün okulların daha fazla mesafe alabilmesi için gayret göstereceklerini bildirdi.Bir gazetecinin, "Andımız meselesini açar mısınız?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Bugünkü konumuz o değil, o yüzden inşallah başka bir zaman. Teşekkür ederim." karşılığını verdi.

Strateji Aritas Yeni Strateji Toplantı Eğitim Kalitesi 

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