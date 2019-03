Dündar: “Bizim oyumuz şimdiden yüzde 60”

-açılıştan kurdele kesimi

- Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar, cumhur ittifakı olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 60 oy oranına ulaşacaklarını söyledi.



Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mustafa Dündar, Alemdar ve Çekirge mahallelerinde seçim irtibat bürolarının açılışına katıldı.

Her iki mahallede de büyük bir coşkuyla karşılanan Dündar’a vatandaşlar çiğ köfte ikram etti. AK Parti olarak her zaman vatandaşla birlikte olduklarını belirten Dündar, “Bu seçimler duygu işidir, gönül işidir. Gönülle oluyorsa bu işlerde başarı vardır, bereket vardır. Biz bunu Osmangazi ve AK Parti’de görüyoruz. 136 mahallemizde, 8 bin 830 sokak ve caddemizde nereye gitsek cumhur ittifakını, AK Parti’yi görüyoruz. cumhur ittifakı olarak sahalardayız, vatandaşımızla iç içeyiz. Karşımızda bir ittifak daha var ama onları bu şekilde göremiyoruz. Bizim karşımızda rakip yok. Bu demektir ki, 31 Mart seçimlerinde cumhur ittifakı Bursa Osmangazi’de ittifak bayrağını burçlara dikecektir. Kim ne derse desin, kim nasıl algı oluşturmak isterse istesin, algı vatandaştadır. Geçtiğimiz dönem yüzde 47 oy ile seçildim. Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüzde 12 oyu vardı. Topladığımızda, yüzde 59 yapar. Bizim oyumuz şimdiden yüzde 60’dır. Bizim maksadımız, bunun da üstüne çıkmaktır” dedi.

15 Temmuz’un milleti yeniden ayağa kaldırdığına dikkat çeken Dündar, “Ey Türk silkelen ve ayağa kalk diye bir söz var. İşte o söz, vücut buldu. Bu millet tarihten beri, mazlumun yanında olmuş, gitmiş olduğu yere huzuru ve barışı götürmüş. Hiçbir zaman için işgâlci pozisyonda olmamış. Bir şey almak için yağma için gitmemiş, fakat yağmacı ve işgâlcilerle her zaman mücadele etmiştir. İşte cumhur ittifakının kuruluş maksadı da budur” diyerek sözlerine son verdi. Dündar, seçim irtibat bürolarında vatandaşlarla bir araya gelirken, fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.