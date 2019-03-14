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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
DSP Genel Başkanı Aksakal, Marmaris'te - MUĞLA

DSP Genel Başkanı Aksakal, Marmaris'te - MUĞLA

- Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın proje tanıtım toplantısına katılanlardan görüntüler - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşması - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın konuşması - Proje ve aday tanıtımından detay - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Kadir kıymet bilen bir parti olarak DSP, bu değerleri (Ali Acar, Mustafa Sarıgül, Celal Doğan) onların kapının önüne atmasına rağmen gönlünün dibine kadar koydu"MUĞLA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kadir kıymet bilen bir parti olarak DSP, bu değerleri (Ali Acar, Mustafa Sarıgül, Celal Doğan) onların kapının önüne atmasına rağmen gönlünün dibine kadar koydu." dedi.
Aksakal, kısa süre önce CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı ve DSP'den yeniden aday olan Ali Acar'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.
Aksakal, Siteler Mahallesi'ndeki otelde gerçekleştirilen toplantıda, uluslararası emperyalizme karşı Ege ve Kıbrıs'ta olduğu gibi Güneydoğu'da bir uydu devlet kurulmasına engel olmalarından dolayı Meclis dışında bırakıldıklarını öne sürdü.Partilerinden istifa eden adaylara gönüllerini açtıklarını belirten Aksakal, şunları kaydetti:"Birçok belediye başkanı ve siyaset adamı, Türkiye'nin gidişinin gidiş olmadığını fark ettiler. Barışın, sevginin, kardeşliğin, özgürlüğün güvencesi olan DSP'nin çatısı altında hizmet etme kararı aldılar. Biz de geçmişteki hizmetlerinden dolayı Ali Acar, Mustafa Sarıgül, Celal Doğan gibi arkadaşlarımızın çalışmalarını sizlerden uzak tutmamak adına onlara kucağımızı açtık, gönlümüzü açtık. Kadir kıymet bilen bir parti olarak DSP, bu değerleri onların kapının önüne atmasına rağmen gönlünün dibine kadar koydu."Aksakal, DSP'ye katılan tüm başkanların başlarının tacı olduğunu dile getirerek, "Bize gelen bu arkadaşlarımız, tam bağımsız Türkiye’nin yeni geleceğinde marş motorunu basan arkadaşlarımız oldu. Onlara şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da adil olmayan şekilde partisi CHP'den koparıldığını, ayrılmak zorunda bırakıldığını dile getirdi.İstifası ve yaşananların kendisinin tercihi olmadığını, mecbur bırakıldığını ifade eden Acar, "Bu tabloyu biz istemedik. Önümüzde 5 yıl var. Bizim sorumluluğumuz var. Tekrar yol haritasını belirledik. Marmaris'e sahip çıkacağız ve görevimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Aksakal, daha sonra Ortaca ilçesine hareket etti.

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