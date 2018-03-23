DSP Genel Başkanı Aksakal: “DSP tüm seçimlere kendi adaylarıyla girecek”

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( KARAMAN ) - KARAMAN



- Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP olarak tüm seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.



Ziyaret için geldiği Karaman'da, gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Aksakal, “Türkiye’de 16 Nisan Anayasa Referandumundan yeni bir usul ortaya konuldu. Bu anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi getirilerek, artık koalisyonların tamamen ortadan kalkacağı iddiasıyla bir yola çıkıldı. O dönemlerde biz çok açıkça halkımıza anlattık, asıl koalisyon dönemleri şimdi başlayacak, eskiden koalisyonlar seçimlerden sonra partiler arasında yapılan görüşmelerdi, bundan sonra seçimlerden önce başlayacak ve hiç alışık olmadığımız siyasi anlamda da hiç etik olmayan boyutlarla sizlerin önüne gelecek ve nitekim de o manzara yaşanmaya başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Harekat Partisi kendi aralarında adına ‘Cumhur İttifakı’ dedikleri oluşum sergilediler. Bunun karşılığında da ikinci bir ittifakın oluşması için çaba gösteriyorlar. Asıl amaçlanan hedef ABD’de olduğu gibi iki partili sistemi Türkiye’ye dayatmak. Demokratik Sol Parti seçimlere tek başına katılacak. Gerek yerel yönetim seçimlerine, gerekse milletvekilliği genel seçimlerine ve Cumhurbaşkanı seçimine de kendi adayıyla girecek. Biz öteden beri de hep şunu savunuyoruz. Geçmişte hükumetleri kurmak için başbakanlık misyonu vardı ve parlamentoya giren her partinin genel başkanı başbakan adayıydı. Dolayısıyla bunun için özel bir adaylık açıklaması ihtiyacı duymuyoruz. Bütün siyasi partilerin genel başkanlarının, partilerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru buluyoruz. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demokratik Sol Partinin ittifaklar konusunda da geçtiğimiz yıl anayasa değişikliği sırasında da önerdiği ve bu uyum yasaları çerçevesinde de önerilerimiz arasında olan, seçimlerde siyasi partilerin bir birleriyle ittifak yapabilmelerini kolaylaştıracak hükümlerin konulması talebi vardı ve bu doğrudur ama eksik kalmıştır. Sadece milletvekilliği seçimlerinde bu ittifak yasalaşıyor, bunun yerel yönetim seçimlerini de kapsar hale getirilmesi lazım. Ama Demokratik Sol Parti’nin olmazsa olmazları, kırmızı çizgileri vardır. Ülkenin bölünmez bütünlüğü ile üniter yapısıyla, vatanıyla, milletiyle bu bölünmezliği üzerine siyaset yapan, bununla ilgili bir duruş sergileyen hiçbir yapıyla Demokratik Sol Parti, ne kenarından köşesinden ne ortasından bir iş birliği içerisinde olamaz. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyetinin ana kavramları, Türk Bayrağı, Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim tartışılmaz kurallarımızdır. Bu çerçevede olan bütün partilerle elbette ki demokratik kurallar çerçevesinde, DSP’nin de kendi doğruları örtüştüğü müddetçe bir işbirliği yapılabilir. Bunun dışında da zaten demokrasinin başka tarifi yoktur diye düşünüyorum” dedi.

(MD-FM-

